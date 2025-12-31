الرياضة

الهلال يعبر الخلود بثلاثية ويقترب من صدارة روشن

البلاد (جدة)

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق الخلود بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بيريدة، في ختام الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

جاءت المباراة قوية وسريعة، حيث نجح الهلال في فرض أسلوبه الهجومي، وسجل سيرجي سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 45.

وسرعان مارد راميرو إنريكي بهدف التعادل للخلود من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5.
مع بداية الشوط الثاني، عاد الهلال سريعاً لتأكيد تفوقه، حيث أحرز ثيو هرنانديز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 84، عزز الفرنسي ثيو هرنانديز تفوق الهلال بتسجيله الهدف الثالث، ليقود فريقه إلى الانتصار بثلاثية مقابل هدف.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 29 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر النصر، بينما ظل فريق الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

 

 

 

