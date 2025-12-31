المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار

البلاد (ينبع)
تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات حول العالم إلى المملكة، مع تبقي ثلاثة أيام على انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2026 في نسخته السابعة، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لانطلاق أحد أكبر وأصعب الأحداث الرياضية العالمية، الذي يُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنطلق منافسات الرالي من محافظة ينبع خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026م.
تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات حول العالم إلى المملكة، مع تبقي ثلاثة أيام على انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2026 في نسخته السابعة، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لانطلاق أحد أكبر وأصعب الأحداث الرياضية العالمية، الذي يُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنطلق منافسات الرالي من محافظة ينبع خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026م.
وقال المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان: “إن مشاركته في رالي داكار 2026 تُعد التاسعة في مسيرته”، مشيرًا إلى التزامه بالمشاركة في جميع نسخ الرالي منذ انطلاقه في المملكة، موضحًا أنه سيخوض المنافسات ضمن فئة تشالنجر مع فريق ناصر ريسينج، مؤكدًا اكتمال تحضيراته واستهدافه المنافسة على لقب الفئة.
وبيّن بن سعيدان أن الدعم الذي وجده من الاتحاد السعودي للدراجات النارية، أسهم في تمكينه من الاستمرار والمشاركة في هذا المحفل العالمي.
وقالت السائقة السعودية دانية عقيل إنها تتطلع للمشاركة مجددًا في رالي داكار، حيث ستكون هذه مشاركتها الخامسة في الحدث، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على الصدارة إلى جانب ملاحيها سيباستيان ديلوناي، وعلى متن سيارة “توروس” ضمن فريق بي بي آر موتورسبورت.
وقالت السائقة السعودية دانية عقيل إنها تتطلع للمشاركة مجددًا في رالي داكار، حيث ستكون هذه مشاركتها الخامسة في الحدث، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على الصدارة إلى جانب ملاحيها سيباستيان ديلوناي، وعلى متن سيارة “توروس” ضمن فريق بي بي آر موتورسبورت.
وأكد المتسابق السعودي صالح السيف أن وجود رالي داكار على أرض المملكة يمثل مصدر فخر واعتزاز للسعوديين، مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي بهدف المنافسة بفريق سعودي بامتياز هو فريق الحصان الأسود، وتحقيق نتائج متقدمة والسعي للصعود إلى منصة التتويج.
ويشهد رالي داكار السعودية 2026 مشاركة 25 متسابقًا ومتسابقة من السعوديين، من بينهم 10 مشاركين ضمن برنامج الجيل السعودي القادم، في مشهد يعكس تنوع الخبرات وتكامل الأجيال، يتقدمهم نخبة من الأسماء السعودية البارزة في عالم الراليات، من أبرزهم يزيد الراجحي بطل نسخة العام الماضي وصاحب 11 مشاركة سابقة، إلى جانب ياسر بن سعيدان في مشاركته التاسعة، وصالح السيف في مشاركته السابعة، إضافة إلى دانية عقيل في مشاركتها الخامسة، وطارق الرماح في مشاركته السادسة، وبدر الحمدان وحمد الحربي في مشاركتهما الثانية، إلى جانب حمزة باخشب وعبدالله الشقاوي اللذين يسجلان مشاركتهما الأولى في رالي داكار، في تجسيد واضح لمسار تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور المملكة في واحدة من أبرز بطولات رياضة المحركات في العالم.
ويمكن للجماهير متابعة منافسات رالي داكار السعودية عبر منصة «شاهد» الناقل الرسمي، إلى جانب المنصات الرسمية لكل من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورالي داكار السعودية، إضافة إلى التغطية اليومية التي يوفرها الموقع الرسمي للرالي ومنصاته الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تنقل أبرز مجريات المراحل والنتائج والتقارير المصورة.