الصومال يشيد بدور المملكة المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة

واس (مقديشو)
أكدت جمهورية الصومال الفيدرالية مجددًا موقفها الثابت والمبدئي الداعم لسيادة أراضي الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمنها واستقرارها وسلامتها، ورفضها القاطع أي محاولات أو تدخلات تسعى إلى تقويض وحدتها أو المساس بشرعيتها الدستورية ومؤسساته الوطنية.
وجدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية الدعم الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، انطلاقًا من إيمان الصومال الراسخ بأهمية الحلول السياسية السلمية التي يقودها اليمنيون أنفسهم، بما يصون سيادة الدولة، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشاد الصومال بالدور المحوري والمسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، فضلًا عن جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية المتواصلة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم عملية سلام شاملة وفقًا للأطر المرجعية المتفق عليها إقليميًّا ودوليًّا.
كما أشاد الصومال بالدور الذي يضطلع به التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وجهوده الرامية إلى حماية مؤسسات الدولة اليمنية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم عملية السلام، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، بما يتماشى مع الشرعية الدولية والأطر المرجعية المتفق عليها.
وأكد الصومال تضامنه الكامل مع المملكة في مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وجدد رفضه لأي تهديدات تقوض أمن المملكة، أو الملاحة البحرية الدولية، أو استقرار دول المنطقة.
وشدد الصومال في ختام البيان على أن أمن واستقرار اليمن يشكلان ركيزة أساسية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي النزاع، ويعيد لليمن أمنه واستقراره ودوره الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي.