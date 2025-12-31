“السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين” إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

البلاد (جدة)

حقق المنتخب السنغالي فوزا سهلا بثلاثية دون رد، على نظيره منتخب بنين في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب «ابن بطوطة»، في ختام مباريات دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل ثلاثية السنغال عبدالله سيك، حبيب ديالو، شريف ندياي، في الدقائق 38، 62، 90+7 على الترتيب.

وشهدت المباراة طرد مدافع منتخب السنغال خاليد كوليبالي، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي بنين، ليحصل على الكارت الأحمر مباشرة.

بهذا الفوز، ضمن المنتخب السنغالي مكانه في دور الـ16 بعد حصده صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف الكونغو ديموقراطية الذي يتساوي معه بنفس عدد النقاط، معززًا حظوظه في المنافسة على اللقب، فيما جاء منتخب بنين في المركز الثالث متأهلا هو الآخر للدور المقبل، ليصطدم بذلك في الدور المقبل بالمنتخب المصري.