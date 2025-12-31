“الرياض آرت” يُعلن مشاركة 25 فنانًا من 18 دولة في النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت

الثلاثاء 1447/07/10

الرياض

وأوضحت مديرة ملتقى طويق للنحت سارة الرويتع أن عدد المتقدمين للمشاركة في النسخة السابعة من طويق للنحت بلغ أكثر من 590 متقدمًا، مما يعكس التنوع الثقافي الواسع، حيث تولت لجنة التحكيم التي تضم خبراء ومتخصصين اختيار 25 فنانًا للمشاركة، وركزت عملية الاختيار على جودة الطرح الفني ومدى انسجام الأعمال مع الشعار، إضافةً إلى قدرتها على الإسهام في إثراء المشهد الفني في مدينة الرياض، على أن يقدّم كل فنان منظورًا فنيًا مميزًا في هذه النسخة، لتعكس الأعمال المقترحة تفاعلًا عميقًا مع شعار الملتقى وتظهر تنوعًا لافتًا في ممارسات النحت المعاصرة.

وفي إطار التطوير المستمر للممارسات الفنية في الملتقى، يقدّم طويق للنحت 2026 فئتين جديدتين للنحت: الجرانيت مع خيار دمج الفولاذ المقاوم للصدأ، إضافة إلى المعادن المُعاد تدويرها.

وسيعمل 20 فنانًا على أعمال بالجرانيت، فيما سينجز خمسة فنانين أعمالًا باستخدام المعادن المُعاد تدويرها، في تأكيد لالتزام الملتقى بمفاهيم الاستدامة في الفن العام، على مدى أربعة أسابيع، حيث سيبدع الفنانون منحوتات كبيرة، ستنضم لاحقًا إلى مجموعة الأعمال الفنية الدائمة في الرياض.

يُذكر أن النسخة السابعة من الملتقى، تشتمل على فعاليات متنوعة تضم فترة النحت الحي، وبرنامجًا للشراكة المجتمعية يتيح للزوّار متابعة مراحل تشكّل المنحوتات والمشاركة في الجلسات الحوارية، وورش العمل المصاحبة للملتقى يليها معرض يضم الأعمال الفنية التي أُنجزت في النسخة السابعة.