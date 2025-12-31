“التعاون الإسلامي” تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها

البلاد (جدة)
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الثابت والمبدئي الداعم للجمهورية اليمنية وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي أعمال أو محاولات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية.
وجدد الأمين العام دعم المنظمة الكامل للشرعية اليمنية، ممثلة في فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته المعترف بها دوليًا، وشدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وترسيخها، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام عن إدانته لأي تحركات أو ممارسات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، لما تشكله من تهديد مباشر لوحدة اليمن وتقويض لجهود السلام وإطالة أمد الصراع، وأن أي إخلال بأمن واستقرار اليمن يشكل مساسًا بالسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما ثَمَّن الأمين العام إعلان انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، باعتبار ذلك خطوة بناءة من شأنها دعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد وحقن دماء الشعب اليمني.
كما ثَمَّن الأمين العام إعلان انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، باعتبار ذلك خطوة بناءة من شأنها دعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد وحقن دماء الشعب اليمني.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن أمن المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين وأرض الحرمين الشريفين، وسلامة أراضيها وسيادتها، خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي تهديد لأمنها يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والعالم الإسلامي بأسره، مؤكدًا تضامن المنظمة الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية أمنها الوطني.
وأكد الأمين العام أهمية مواصلة دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالشرعية ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لليمن وشعبه، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وصون وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.