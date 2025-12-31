الرياضة

الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية ويرتقي لـ” الخامس”

31 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

حقق الاتحاد فوزه الثالث على التوالي في دوري روشن السعودي، بعدما نجح في التغلب على مضيفه فريق نيوم بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في تبوك، ضمن الجولة 12 من البطولة.

سجّل روجر فيرنانديز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 14، وأدرك المتألق سعيد بن رحمة التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد انطلاقة رائعة، مرر موسى ديابي الكرة إلى سيتفن بيرغوين ليسددها أرضية قوية في شباك نيوم في الدقيقة 68.

واستغل البديل أحمد الغامدي خطأ مشتركاً بين دفاع وحارس نيوم، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

بهذا الفوز، تقدم الاتحاد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق النصر، بينما توقف رصيد نيوم عند 17 نقطة في المركز السابع.

 

