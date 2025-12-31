الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية ويرتقي لـ” الخامس”

البلاد (جدة)
حقق الاتحاد فوزه الثالث على التوالي في دوري روشن السعودي، بعدما نجح في التغلب على مضيفه فريق نيوم بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في تبوك، ضمن الجولة 12 من البطولة.
سجّل روجر فيرنانديز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 14، وأدرك المتألق سعيد بن رحمة التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وبعد انطلاقة رائعة، مرر موسى ديابي الكرة إلى سيتفن بيرغوين ليسددها أرضية قوية في شباك نيوم في الدقيقة 68.
واستغل البديل أحمد الغامدي خطأ مشتركاً بين دفاع وحارس نيوم، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.
بهذا الفوز، تقدم الاتحاد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق النصر، بينما توقف رصيد نيوم عند 17 نقطة في المركز السابع.
الإتحاد يسجل أول أهداف اللقاء عن طريق #روجر في الدقيقة 14.#نيوم 0 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/NqodawjO0c #صحيفة_البلاد | #نادي_نيوم | #نادي_الإتحاد | #نيوم_الإتحاد@SPL| @ittihad | @NEOMSportsClub
بن رحمة يعادل النتيجة بتسجيله الهدف الأول لنيوم.#نيوم 1 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/tCYKVl6s0z #صحيفة_البلاد | #نادي_نيوم | #نادي_الإتحاد | #نيوم_الإتحاد@SPL| @ittihad | @NEOMSportsClub
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#بيرجوين يمنح الإتحاد هدف التقدم بتسجيله الهدف الثاني.#نيوم 1 × 2 #الإتحادpic.twitter.com/FevcLujqek#صحيفة_البلاد | #نادي_نيوم | #نادي_الإتحاد | #نيوم_الإتحاد@SPL| @ittihad | @NEOMSportsClub
أحمد الغامدي يسجل الثالث للاتحاد.#نيوم 1 × 3 #الإتحادpic.twitter.com/ZYNa3dHR1w #صحيفة_البلاد | #نادي_نيوم | #نادي_الإتحاد | #نيوم_الإتحاد@SPL| @ittihad | @NEOMSportsClub
