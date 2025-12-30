وزير الدفاع يؤكد الثقة في الرياض لتحقيق الاستقرار.. الإرياني: استجابة السعودية حاسمة في مسار الأزمة اليمنية

البلاد (عدن)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن استجابة المملكة العربية السعودية لنداء الحكومة اليمنية وقيادتها لتحالف دعم الشرعية مثّلت «لحظة فاصلة» في مسار الأزمة اليمنية، مشدداً على أن المواقف المصيرية لا تُقاس بالشعارات ولا تُختبر بالنوايا، بل بنتائجها العملية على الأرض.

وقال الإرياني، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»: إن التدخل السعودي جاء في مرحلة حرجة كانت تهدد كيان الدولة اليمنية وأمن شعبها، مؤكداً أنه لولا هذا الدور لكان اليمن اليوم خاضعاً بالكامل لهيمنة المشروع الإيراني، ولخرجت عدن وباب المندب وسائر المحافظات المحررة عن سيطرة الدولة، بما يحولها إلى مصدر دائم لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن تحالف دعم الشرعية لم يكن مجرد تحرك عسكري، بل مثّل ضرورة استراتيجية شاملة، أسهمت في إنقاذ الوضع سياسياً، ووقف الانقلاب عسكرياً، وحماية المدنيين إنسانياً، إضافة إلى تثبيت حضور اليمن الشرعي في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد الإرياني على أن مستقبل اليمن، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لا يمكن أن يُختزل في مزايدات سياسية أو يُدار بردود فعل آنية، بل يتطلب مساراً سياسياً وطنياً شاملاً يراعي مصالح جميع اليمنيين ويضمن استعادة الدولة ومؤسساتها. واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، ولجميع دول التحالف، على ما وصفه بـ«تحمل عبء الدفاع عن اليمن وأمن المنطقة».

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري عن ثقة بلاده «المطلقة» في حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز الخلافات ومعالجة التباينات القائمة، بما يقود اليمن وشعبه إلى بر الأمان في مختلف مناطقه. وأكد الداعري، في تغريدة نشرها عبر «إكس»، اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة، واصفاً إياها بالركيزة الأساسية لاستكمال مسار التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر.

وأشاد وزير الدفاع اليمني بالتضحيات التي قدمتها السعودية ودعمها السخي والمتواصل لليمن في مختلف الجوانب، مجدداً الشكر والتقدير لقيادة التحالف على ما سماه «المساعي الحكيمة والجهود الصادقة» لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب رسالة وجهها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، إلى اليمنيين، والتي لاقت ترحيباً سياسياً واسعاً داخل اليمن واهتماماً دولياً. واعتبر المسؤولون اليمنيون أن الرسالة تؤكد الموقف الثابت للمملكة في دعم الشرعية اليمنية، وحرصها على وحدة الصف، وتكامل الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل التراب الوطني، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت المملكة أنها ركزت خلال الفترة الماضية على توحيد الصف اليمني، وبذلت جهوداً مكثفة للتوصل إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، داعية إلى تغليب المصلحة العامة وضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار. كما شددت على أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحل إلا عبر حوار وطني جامع ضمن مسار سياسي شامل يضمن حلاً دائماً للأزمة اليمنية.