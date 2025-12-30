ناقش مع وزيرة التنمية الاجتماعية الدعم الإنساني.. الربيعة: السعودية حريصة على مساندة الشعب الفلسطيني

البلاد (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عبر الاتصال المرئي أمس (الاثنين)، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين الدكتورة سماح حمد. ونوقش خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية لدعم العمل الإنساني في فلسطين، وتوفير الرعاية للشعب الفلسطيني؛ بما يسهم في الحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي، ويحقق التنمية الإنسانية المستدامة.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة ممثلة بالمركز حريصة على مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة المجالات الإنسانية والإغاثية وتعزيز صموده.

من جانبها، أشادت الدكتورة سماح حمد بالمستوى المهني المتميز للمركز ودوره الإنساني المهم في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، خصوصًا خلال الأزمة الإنسانية الراهنة، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على المساعدات السعودية السخية.