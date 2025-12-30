مسار يجمع بين المعرفة والتطبيق العملي «مسك»: تخريج 194 شاباً وفتاة من «قيادات واعدة»

البلاد (الرياض)

احتفت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ممثلةً في مسار مسك القادة، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج “قيادات واعدة”، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية”مدينة مسك” ملتقى المدينة، بمشاركة واسعة من الشركاء والقيادات الوطنية، وبحضور نخبة من القيادات الشابة، التي أكملت رحلتها التطويرية ضمن البرنامج.

وشهد الحفل تخريج 194 شابًا وفتاة، أنهوا متطلبات البرنامج، الذي يهدف إلى إعداد قيادات وطنية واعدة قادرة على إحداث أثر تنموي مستدام في القطاعات الحيوية، من خلال مسار تدريبي مكثّف، يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتواصل مع القيادات والخبراء.

وأشادت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الغد- ضيف شرف الحفل- بما أظهره خريجو الدفعة الرابعة من التزام ومسؤولية عالية، مؤكدةً أن القيادة تبدأ من الإحساس بالمسؤولية، التي تعني الإنجاز المستمر، والتعلّم المتواصل، والقدرة على الموازنة بين الشغف والانضباط. وبدوره أعرب نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر نجار، في كلمةٍ خلال الحفل، عن اعتزاز المؤسسة بما حققته برامجها القيادية، مبينًا أن برنامج قيادات واعدة (10X) أصبح إحدى المنصات الرئيسة لاكتشاف وتمكين المواهب القيادية الشابة، وتعزيز حضورها في ميادين العمل الوطني.