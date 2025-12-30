مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال

البلاد (مقديشو)

أكدت مجموعة شرق أفريقيا التزامها الراسخ بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، عادةً الصومال دولة واحدة ذات سيادة، تخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية الصومالية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مجموعة شرق أفريقيا، أنها تنسجم بشكل كامل مع موقف الاتحاد الأفريقي، كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقرارات ذات الصلة المتعلقة بسيادة الصومال ووحدته الإقليمية.

وشدد البيان على أن اعتراف مجموعة شرق أفريقيا بجمهورية الصومال الفيدرالية يأتي وفقًا لمعاهدة تأسيس المجموعة، وبحدودها الموروثة منذ نيل الاستقلال.

ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى احترام وحدة وسلامة أراضي الصومال، وحثت أصحاب المصلحة على الالتزام بالأطر القانونية الإقليمية والدولية المعتمدة، بما يكفل صون سيادة الدول ووحدتها الإقليمية.