الرياضة

في ” روشن”.. ضمك يزيد أوجاع الأخدود

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1447 هـ      30 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق ضمك فوزًا غاليًا على مضيفه الأخدود، بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.

جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق اللاعب فلينتين فادا في الدقيقة الخامسة، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه صالح العباس في الدقيقة 90+2، ليكمل فريق الأخدود الدقائق المتبقة بـ 10 لاعبين.

بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما واصل الأخدود معاناته، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *