في ” روشن”.. ضمك يزيد أوجاع الأخدود

البلاد (جدة)
حقق فريق ضمك فوزًا غاليًا على مضيفه الأخدود، بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.
جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق اللاعب فلينتين فادا في الدقيقة الخامسة، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه صالح العباس في الدقيقة 90+2، ليكمل فريق الأخدود الدقائق المتبقة بـ 10 لاعبين.
بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما واصل الأخدود معاناته، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
فالنتين فادا يفتتح أولى أهداف المباراة لصالح ضمك.#الأخدود 0 × 1 #ضمكpic.twitter.com/rUQhzQZRhV#صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_ضمك | #الأخدود_ضمك@DAMAC_CLUB | @ALAKHDOUD | @SPL
