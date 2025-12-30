الرياضة

الاتفاق يوقف النصر في الدمام بـ”دوري روشن”

صحيفة البلاد      30 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

تعطل قطار النصر في محطة الاتفاق بالدمام، بعدما اكتفى بالتعادل أمام فارس الدهناء 2/2 في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إيجو، لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.

النصر رفض أن يكمل أفضل بداية في تاريخ الدوري السعودي في حقبة الاحتراف، بعدما توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية عن الرقم 10، ليسقط لأول مرة في النسخة الحالية في فخ التعادل في مهمة استعادة اللقب المفقود، لتتوقف مؤقتًا الثورة البرتغالية التي يديرها من خارج الخطوط جورجي جيسوس، ومن فوق العشب الأخضر الثنائي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

البداية جاءت مباغتة من جانب الاتفاق؛ حيث سجل جورجينيو فينالدوم هدف فريقه الأول في الدقيقة، وبعد محاولات عديدة وفي بداية الشوط الثاني، أحرز جواو فيليكس هدف التعادل للنصر في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 67 دقيقة، استقبل جواو فيليكس الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية اصطدمت في طريقها بالقائد كريستيانو رونالدو لتغير اتجاهها في المرمى، ليسرق الدون فرحة الهدف بمفرده.

الاتفاق رفض أن يلقي المنديل أمام الطوفان الأصفر، وعند الدقيقة 80، أدرك فينالدوم هدف التعادل للاتفاق.

بتلك النتيجة، حافظ النصر على صدارة ترتيب دوري روشن،السعودي للمحترفين، برضيد 31 نقطة، بعد مرور 11جولة، بفارق 3 نقاط فقط أمام التعاون المطارد، في انتظار موقعة ثالث أطراف صراع المقدمة الهلال أمام الخلود، فيما حلّ الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

