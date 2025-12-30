الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية في”روشن”

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني)
حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الفيحاء بثنائية ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، ليعزز الأهلي موقعه في المربع الذهبي.
افتتح المهاجم إيفان توني التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة. في الشوط الثاني، حاول الأهلي مضاعفة النتيجة، وكاد اللاعب جالينو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 47، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.
أدخل مدرب الأهلي صالح أبو الشامات بدلًا من ماتيوس جونزالفيس في الدقيقة 59، ثم عيد المولد بدلاً من فالنتين أتانجانا في الدقيقة 60.
في الدقيقة 64، عزز البرازيلي روجير إيبانيز النتيجة للأهلي بإحرازه الهدف الثاني. ولكن فرحة إيبانيز لم تدم طويلاً عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 83، ليكمل فريق الأهلي المواجهة بـ 10 لاعبين.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.
