أمم إفريقيا.. تونس وتنزانيا تتعادلان وتكملان عقد ثمن النهائي

البلاد (جدة)
أكملت تونس وتنزانيا عقد المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتعادلهما 1-1 الثلاثاء على الملعب الأولمبي في الرباطـ، أمام 15205 متفرجًا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
سجل اسماعيل الغربي (43 من ركلة جزاء) هدف تونس، وفيصل سلوم (48) هدف تنزانيا.
وحققت تونس الأهم بتعادلها؛ لأنه كان يكفيها لحسم بطاقتها ووصافة المجموعة، والأمر ذاته بالنسبة لتنزانيا التي كسبت نقطتها الثانية وتفوقت على أنغولا بفارق الأهداف، وحجزت البطاقة الرابعة الأخيرة لأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
رفعت تونس رصيدها الى أربع نقاط بفارق خمس نقاط خلف نيجيريا المتصدرةـ والتي كانت ضامنة لتأهلها منذ الجولة الثانيةـ عندما تغلبت على “نسور قرطاج” 3-2 في فاس.
وتفادت تونس سيناريو النسخة الأخيرة في ساحل العاج عندما ودعت من الدور الأول، وستلتقي في الدور المقبل مع مالي ثانية المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وحجزت تنزانيا بطاقتها من دون أي فوز،ـ وهي التي تلهث وراء انتصارها الأول في تاريخ مشاركاتها وتحديدًا في 12 مباراة، وستلاقي المغرب المضيف ومتصدر المجموعة الأولى.
وحققت نيجيريا فوزها الثالث تواليًا عندما تغلبت على أوغندا بثلاثة أهداف لبول أونياتشو (28) ورافايل أونييديكا (62 و67) مقابل هدف لرودجرز ماتو (75).
