متابعات 18 فرصة عقارية بمزاد أضواء المدينة

البلاد (المدينة المنورة) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد “أضواء المدينة ” الإلكتروني، وذلك يوم الجمعة 16/1/2026 الساعة 1 مساء حتى يوم الاثنين 19/1/2026 الساعة: 7:00 مساء عبر منصة” وصلت” للمزادات. يطرح المزاد 18 فرصة عقارية مميزة في مواقع إستراتيجية بأهم الأحياء المميزة بالمدينة المنورة؛ حيث يتكون العقار الأول من أرض زراعية بمساحة 281376.5 متر مربع، والعقار الثاني من أرض زراعية بمساحة 38937.53 متر مربع، والعقار الثالث من أرض زراعية بمساحة 49727.32 متر مربع، والعقار الرابع من مزرعة بمساحة 97041.59 متر مربع، والعقار الخامس من أرض زراعية بمساحة 51555.16 متر مربع، والعقار السادس من أرض تجارية بصكين تملك بمساحة 2800 متر مربع، والعقار السابع من مستودع بمساحة 720 مترًا مربعًا، والعقار الثامن من أرض سكنية بمساحة 892.88 متر مربع، والعقار التاسع من أرض بمساحة 500 متر مربع، والعقار العاشر من فيلا + هيكل إنشائي غير مكتمل بمساحة 1100 متر مربع، والعقار الحادي عشر من عمارة تجارية بصكين تملك بمساحة 325.06 متر مربع، والعقار الثاني عشر من عمارة تجارية بمساحة 1225.44 متر مربع، والعقار الثالث عشر من عمارتين بصكين تملك بمساحة 1430 مترًا مربعًا، والعقار الرابع عشر من عمارة بمساحة 422.15 متر مربع، والعقار الخامس عشر من محطة غير مشغلة ومحلات تجارية بمساحة 2491 مترًا مربعًا، والعقار السادس عشر من بيت شعبي بمساحة 525 مترًا مربعًا، والعقار السابع عشر من بيت شعبي بمساحة 236.94 متر مربع، والعقار الثامن عشر من بيت شعبي بمساحة 151.63 متر مربع. كما تقع هذه العقارات على أهم الطرق المميزة؛ كطريق عثمان بن عفان وبالقرب من طريق الأمير طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وتتميز بقربها من الحرم النبوي الشريف والأحياء الحيوية؛ كحي الراية، وحي الأصيفرين، وحي المغيسلة في قباء وسلطانة والمبعوث وجبل أحد و شوران/ف والعزيزية وحى الجصة، وحي وادي البطان وحي الخضراء وحي العوينة، وحي وعير و المهد، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالمدينة المنورة؛ كمستشفى الملك فهد، وممشى قباء ومطل العزيزية؛ ما يجعلها وجهة استثنائية. ويعتبر المزاد فرصة مغرية للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852