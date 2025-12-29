وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل

البلاد (حائل)

زار وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوسف بن عبدالله البنيان أمس (الأحد)، الكلية التقنية بحائل، وكان في استقباله مدير عام الإدارة المهندس مشعل بن سعود العفنان، بحضور قيادات التدريب التقني وقيادات المنشآت التدريبية للبنين والبنات بالمنطقة.

والتقى البنيان خلال الزيارة بقيادات التدريب التقني بالمنطقة، وشاهد عرضًا موجزًا عن أبرز إنجازات وأعمال التدريب التقني لعام 2025م، كما نوقشت العديد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل المؤسسة وتوجهاتها الإستراتيجية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مستمعًا إلى مداخلات وملاحظات القيادات.

كما قام وزير التعليم بجولة على مشاريع المتدربين والمتدربات الابتكارية، مطلعًا على نواتج مركز الموهبة والابتكار بالكلية، التي عكست مستوى التميز وجودة المخرجات التدريبية.

من جانبه نوّه مدير عام الإدارة المهندس مشعل العفنان، بما يحظى به قطاع التدريب التقني من دعم واهتمام غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة مستمرة من وزير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تحقيق منجزات نوعية وتعزيز مسيرة التطوير والتمكين في قطاع التدريب التقني.