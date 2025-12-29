المجتمع

والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله

10 / رجب / 1447 هـ      29 ديسمبر 2025

البلاد (خميس مشيط)
انتقل إلى رحمة الله- تعالى- يوم أمس (الأحد)، عبدالله بن سالم بن محمد البسامي، والد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

وقد تمت الصلاة عليه ظهر اليوم (الاثنين)، في جامع الملك سلمان بحي الجامعيين بمحافظة خميس مشيط، وووري جثمانه الثرى في مقبرة الجامعيين.

«البلاد» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة البسامي، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

