المجتمع والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله

البلاد (خميس مشيط)

انتقل إلى رحمة الله- تعالى- يوم أمس (الأحد)، عبدالله بن سالم بن محمد البسامي، والد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي. وقد تمت الصلاة عليه ظهر اليوم (الاثنين)، في جامع الملك سلمان بحي الجامعيين بمحافظة خميس مشيط، وووري جثمانه الثرى في مقبرة الجامعيين. «البلاد» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة البسامي، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.