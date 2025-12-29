مصر وجنوب أفريقيا ‘لى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

البلاد (جدة)
اكتفى المنتخب المصري متصدر المجموعة الثانية، بتعادل سلبي مع أنغولا في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، فيما حلت جنوب أفريقيا في الوصافة بعد فوزها على زيمبابوي 3-2.
وكانت منتخب مصر (7 نقاط) قد ضمن صدارة المجموعة في الجولة الثانية بعد فوزين متتاليين وتأهل إلى ثمن النهائي، قبل تعادله السلبي مع أنغولا التي حلّت ثالثة بنقطتين، مقابل ست نقاط لجنوب أفريقيا ونقطة واحدة لزمبابوي.
ولعب المنتخب المصري المباراة بعدد كبير من البدلاء، إذ فضّل المدرب حسام حسن إجراء تغييرات بالجملة، وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، على رأسهم القائد محمد صلاح والحارس محمد الشناوي.