مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية الـ77 لإغاثة الشعب الفلسطيني

البلاد (العريش)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وتحمل الطائرة السعودية الـ77 على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها 5.398 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها. كما وزّع المركز 866 سلة غذائية و866 كرتونًا من التمر في بلدة عرمون بجمهورية لبنان، استفاد منهما 4.330 فردًا من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانت.