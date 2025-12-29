كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025 من “جلوب سوكر”

البلاد (جدة)

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسختها الـ16، الذي أُقيم أمس الأحد في مدينة دبي.

وجاء تتويج رونالدو بالجائزة تتويجًا لأدائه الاستثنائي خلال العام الجاري، سواء مع ناديه النصر، أو على الصعيد الدولي، بعدما قدم مستويات لافتة جعلته يتفوق على نخبة من أبرز نجوم المنطقة.

وتفوق رونالدو على كل من سالم الدوسري جناح الهلال السعودي، والجزائري رياض محرز نجم الأهلي، والفرنسي كريم بنزيما قائد نادي اتحاد جدة.

ونجح قائد النصر في الحفاظ على الجائزة للعام الثاني على التوالي، بعدما كان قد توج بها أيضًا خلال عام 2024، ليؤكد استمراره في القمة رغم تقدمه في العمر.

وقدم رونالدو موسمًا استثنائيًا، حيث تُوج بلقب هداف دوري روشن السعودي للمرة الثانية على التوالي، كما لعب دورًا محوريًا في قيادة منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025، إلى جانب ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يواصل النجم البرتغالي قيادة النصر للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن في الموسم الجاري 2025-2026.

وعلى المستوى الفردي، واصل رونالدو تعزيز أرقامه التاريخية، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 956 هدفًا في مسيرته الاحترافية، مقتربًا من تحقيق حلم الوصول إلى الهدف رقم ألف.