فوز الدكتور باهمام بجائزة «الطبيب العربي».. السعودية تعزز حضورها الدولي في قطاع الصحة

البلاد (الرياض)

شهد العام 2025 بروز أسماء سعودية في الجوائز الصحية العربية والعالمية؛ إذ حصل أستاذ طب النوم والأمراض الصدرية بكلية الطب في جامعة الملك سعود، مدير مركز طب وبحوث النوم بالجامعة الدكتور أحمد بن سالم باهمام، على جائزة الطبيب العربي لعام 2025، الممنوحة من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك عن الفرع الأول،”البحث العلمي والابتكار”.

يأتي هذا الإنجاز في إطار النهضة العلمية والبحثية التي تشهدها المملكة، حيث حققت الجامعات والمراكز البحثية السعودية قفزات نوعية في الإنتاج العلمي والابتكار، وتقدمت في التصنيفات الدولية، وأصبحت وجهة بحثية إقليمية ودولية، انعكاسًا لدعم القيادة الرشيدة للبحث العلمي وتطوير رأس المال البشري، ضمن رؤية المملكة 2030؛ ومنها حصول المنظومة الصحية السعودية على جائزة، و(19) ميدالية عالمية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، تأكيدًا على ريادتها في الابتكار الصحي، وتطوير الحلول الذكية، وكذلك فوز منشآت صحية سعودية بـ (9) جوائز دولية مرموقة، ضمن جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2025، ما يعكس نضج التحول الصحي وجودة الخدمات المقدمة.

وكان الدكتور باهمام، قد حقق مطلع العام الجاري، إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال طب النوم، حيث حلّ في المرتبة السادسة عالميًا، ضمن قائمة العلماء البارزين في هذا التخصص خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفق تصنيف منصة ScholarGPS العالمية.

ويُعدّ الدكتور باهمام من رواد طب النوم في المنطقة العربية والعالم، وهو مؤسس أول مركز أكاديمي بحثي لطب النوم في المملكة عام 2002، وله أكثر من (400) بحث علمي منشور في مجلاتٍ محكّمة دوليًا.