دعت العموم لتقديم مرئياتهم «هيئة الاتصالات»: تحقيق الشفافية في منح تراخيص قطاع الفضاء

البلاد (الرياض)

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة”تنظيمات وإرشادات قطاع الفضاء”، والتي أُعدت بهدف تحفيز ممارسة الأنشطة في قطاع الفضاء وتنفيذ تلك الأنشطة بكفاءة وفعالية، وتحقيق الشفافية في إجراءات منح التراخيص والتصاريح لممارسة الأنشطة الفضائية، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة، وتشجيع البحث والابتكار في مجال الفضاء.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تقدم إطارًا تنظيميًا وإرشادات للأنشطة الفضائية، والتي تتضمن: تشغيل الأجسام الفضائية، والرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، والموانئ الفضائية، والموارد الفضائية، والمراقبة الفضائية والتتبع، والسجل الوطني للأجسام الفضائية، وعمليات الإطلاق، وإرشادات الاستدامة، وإرشادات التأمين على الأنشطة الفضائية.

وتبيّن هذه الوثيقة الأحكام التفصيلية المتعلقة بالتراخيص وتصاريح الأنشطة الفضائية، ومددها، ومتطلباتها، إلى جانب توضيح التزامات المشغل والمصرح له. وتحث الهيئة جميع الجهات والشركات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة إلى إبداء مرئياتهم حول الوثيقة، ودعمها بالتفاصيل والدراسات التحليلية والمقارنة.

مشيرةً إلى أن فترة استقبال المرئيات تنتهي في تاريخ 24 مارس 2026، وذلك من خلال الرابط التالي: https://mutasilind.cst.gov.sa/mf/RegulationsPlatform#!/regulations/consultations/details?id=2wkzWmKu2/IZMybCts0CHA==.