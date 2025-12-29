الفتح يعبر الخليج بهدف فارجاس في”روشن”

البلاد (جدة)

نجح فريق الفتح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الخليج بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن.

جاء هدف الفوز عبر لاعب الفتح ماتياس فارجاس في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

بهذه النتيجة، توقف رصيد الخليج عند 14 نقطة، محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب. بينما ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز الحادي عشر.