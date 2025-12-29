الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم نهائيات FIFAe 25 للمنتخبات في SEF Arena

محمد الجليحي (الرياض)

اختُتمت بنجاح نهائيات FIFAe 25 للمنتخبات في SEF Arena بالرياض، بمشاركة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بصفته الشريك المُقدِّم للبطولة. وأسهم الاتحاد في تقديم عشرة أيام من المنافسات العالمية رفيعة المستوى في رياضات كرة القدم الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر، حيث تنافست نخبة من منتخبات العالم عبر ثلاث بطولات رئيسية هي: Rocket League و eFootball™ Console و eFootball™ Mobile.

وشهدت نهائيات FIFAe 25 حضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي شارك في مراسم التتويج وتكريم أبطال البطولة، إلى جانب قيادات رفيعة المستوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، يتقدمهم الأمين العام السيد ماتياس غرافستروم، والرئيس التنفيذي للأعمال السيد رومي غاي، في مشهد جسّد التعاون الوثيق بين الجهة الوطنية المنظمة لقطاع الرياضات الإلكترونية والمنظمة الدولية المشرفة على كرة القدم عالميًا.

وعلى مدار المنافسات، شهدت SEF Arena تتويج أبطال جدد لكأس العالم FIFAe، حيث تُوِّج منتخب فرنسا بلقب FIFAe World Cup في لعبة Rocket League، فيما حصد منتخب بولندا لقب FIFAe World Cup eFootball™ Console، ونجح المنتخب التايلندي في الفوز بلقب FIFAeWorld Cup eFootball™ Mobile، لتُضاف فصول جديدة إلى سجل كرة القدم الإلكترونية العالمية من قلب العاصمة الرياض.

ودخل المنتخب السعودي منافسات Rocket League بصفته حامل اللقب، بعد تتويجه بالبطولة في النسخة الماضية على حساب المنتخب الفرنسي. وتمكّن المنتخب السعودي هذا العام من مواصلة مشواره القوي والوصول مجددًا إلى النهائي، ليواجه المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة أعادت سيناريو نهائي العام الماضي. وبعد سلسلة مباريات قوية ومتكافئة، تُوِّج المنتخب الفرنسي باللقب، فيما حلّ المنتخب السعودي في المركز الثاني، مؤكدًا استمرارية حضوره القوي وثبات مستواه ضمن نخبة المنتخبات العالمية في هذه اللعبة.

وامتد حضور المملكة المميز إلى منافسات eFootball™ Console، حيث وصل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي، مقدّمًا مستويات تكتيكية عالية وأداءً تنافسيًا مميزًا أمام أقوى المنتخبات العالمية.

وقالت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:” إن استضافة نهائيات FIFAe 25 في SEF Arena تعكس متانة شراكتنا المستمرة مع FIFAe، وتمثل خطوة جديدة في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية. ونحن فخورون بالنجاح الكبير لهذا الحدث، وبالأداء المتميز الذي قدمته المنتخبات السعودية على الساحة العالمية، والذي يواصل إلهام الجيل القادم من المواهب الوطنية.”

وتؤكد استضافة نهائيات FIFAe 25 التزام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية باستقطاب أبرز البطولات العالمية إلى المملكة، وتوفير منصة تنافسية رفيعة المستوى تُمكّن المواهب السعودية من الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، واكتساب خبرات تنافسية قيّمة تسهم في تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًا ودوليًا.