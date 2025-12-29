اختتام بطولة النخبة للريشة الطائرة 2025 بمستويات فنية متقدمة

البلاد (الرياض)
اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة منافسات بطولة النخبة 2025 في يوم حافل بالمنافسة والإثارة عكس التطور الملحوظ في مستوى اللعبة، وارتفاع الجاهزية الفنية للاعبين واللاعبات في مختلف الفئات، بحضور رئيس الاتحاد مي بنت عبيد الرشيد، ومشاركة المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود.
وشهدت فئة البراعم تنافسًا مميزًا، إذ تُوج اللاعب نوها ثاسيم من نادي النور بالمركز الأول في منافسات فردي الذكور، وحققت اللاعبة نبيهة شرف من نادي النصر المركز الأول في منافسات فردي الإناث.
وفي منافسات زوجي الذكور، نجح ثنائي نادي الهلال ألبي نافارو ويوسف فلمبان في تحقيق المركز الأول، وحصدت حنين مياجان وهناء صديقي من الهلال المركز الأول في منافسات زوجي الإناث.
وفي فئة الناشئين، برز عدد من المواهب الواعدة، حيث حقق اللاعب عامر محمد من النصر المركز الأول في منافسات فردي الذكور، وتمكنت اللاعبة جايسي فراغاتا من نادي الصواري من إحراز المركز الأول في منافسات فردي الإناث، كما تُوِّج ثنائي نادي الاتفاق ريان المخيمر وعبدالعزيز المقهوي بالمركز الأول في منافسات زوجي الذكور، في حين نالت البتول المطيري وياسمين عبدالجواد من النصر المركز الأول في منافسات زوجي الإناث.
وشهدت مباريات فئة الشباب مستويات فنية عالية وقوية، إذ تُوِّج اللاعب قحطان العبيدي من الهلال بالمركز الأول في منافسات فردي الذكور، وحققت أمينة ريهام من النصر المركز الأول في منافسات فردي الإناث.
وفي منافسات زوجي الذكور، حصد ثنائي الهلال الواثق العبيدي وقحطان العبيدي المركز الأول، وتُوجت صبا الحارثي وفانيا لاكاتو من الهلال بالمركز الأول في منافسات زوجي الإناث.
واختُتمت البطولة بمنافسات فئة الفريق الأول التي اتسمت بالقوة والاحترافية، حيث تُوج اللاعب مهد شيخ من نادي الرياض بالمركز الأول في منافسات فردي الرجال، وحققت اللاعبة خديجة لطيف من الصواري المركز الأول في منافسات فردي السيدات، وأحرز ثنائي الهلال نواف الغامدي ومعاذ الغامدي المركز الأول في منافسات زوجي الرجال، وتُوجت هيا المدرع ووئام حامد من الهلال بالمركز الأول في منافسات زوجي السيدات.
وعلى هامش حفل الختام، أقام الاتحاد السعودي للريشة الطائرة حفل تكريم للاعبي ولاعبات المنتخب السعودي؛ تقديرًا لما قدموه من مستويات مميزة وإنجازات مشرّفة خلال الموسم الرياضي 2025، وما أظهروه من التزام وجهود أسهمت في تمثيل الوطن بصورة مشرفة في المشاركات والاستحقاقات المختلفة، إلى جانب تكريم عدد من الكفاءات الفنية والتحكيمية.
ويأتي ختام بطولة النخبة 2025 تأكيدًا على نجاح روزنامة الاتحاد لهذا الموسم، واستمرار جهوده في تطوير المنافسات، واكتشاف المواهب، وتعزيز قاعدة اللعبة، بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية ورفع مستوى الريشة الطائرة السعودية على المستويين المحلي والدولي.
