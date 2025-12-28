المحليات

يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين

البلاد (مكة المكرمة)
كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء استقبال وثائق الشركات والمصانع الراغبة في تقديم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، مؤكدة أن الإعلان مخصص لمقدمي خدمات الإفطار داخل الحرمين الشريفين، ولا يشمل تصاريح سفر الإفطار.
وأوضحت الهيئة أن التقديم يشترط توفر سجل تجاري سارٍ يتضمن نشاط التموين أو الإعاشة، إضافة إلى رخصة بلدية أو رخصة من هيئة الغذاء والدواء لمقر التشغيل في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مع وجود مقر تشغيلي فعلي مثبت بملكية أو عقد إيجار موثق. وأضافت الهيئة أنه يشترط خلو السجل من مخالفات الصحة العامة، والالتزام بالهوية البصرية المعتمدة ومكونات الوجبة المحددة من الهيئة، إضافة إلى القدرة على توريد ما لا يقل عن 10 آلاف وجبة يوميًا، ويستمر استقبال الطلبات خلال الفترة من 7 إلى 10 رجب 1447هـ عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

