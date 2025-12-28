مقاصة للشيكات

أضاف البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، وتستهدف الوصول إلى تحصيل الشيكات خلال يوم عمل. وتتيح بوابة الخدمات الإلكترونية سرعة تنفيذ المعاملات، وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.

دعم الابتكار

استقبلت شركة وادي مكة للتقنية -الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى، وكلاء الجامعات السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات. واطّلع الوفد على منظومة الابتكار، ودورها في تحويل مخرجات الابتكار إلى فرص استثمارية واعدة.

مصنعو الغذاء

وقّع معهد الصناعات الغذائية في الرياض اتفاقيات مع عدد من جمعيات مصنعي الأغذية ، تهدف إلى بناء القدرات المتخصصة تتواءم مع احتياجات القطاع، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية ويسهم في تمكين رأس المال البشري ورفع تنافسية صناعة الغذاء في المملكة.