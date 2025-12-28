مدرب فالنسيا يفارق الحياة مع أطفاله غرقاً في إندونيسيا

البلاد (جدة)

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم عن وفاة فرناندو مارتين، مدرب الفريق الثاني للسيدات بالنادي، مع ثلاثة من أفراد عائلته، بعد انقلاب قاربهم في إندونيسيا. وقال نادي فالنسيا:” إنه يشعر بحزن عميق لوفاة فرناندو مارتين، مدرب الفريق الثاني للسيدات في النادي وثلاثة من أطفاله، في حادث القارب المأساوي في إندونيسيا، كما أكدت السلطات المحلية”.

وقالت السلطات الإندونيسية والإسبانية: إن مارتين وثلاثة من أطفاله في عداد المفقودين بعد غرق القارب، الذي كان يقل 11 شخصاً في طقس مضطرب يوم الجمعة الماضي في مضيق جزيرة بادار بالقرب من جزيرة لابوان باجو، وهي منطقة سياحية شهيرة.

وقال فتح الرحمن، منسق مهمة وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في المنطقة لرويترز: إن البحث مستمر صباح أمس الأحد. كما أرسل نادي ريال مدريد التعازي في وفاة مارتين (44 عاماً) اللاعب السابق في دوري الدرجة الثانية الإسباني، الذي تولى تدريب الفريق الثاني للسيدات في فالنسيا هذا العام. وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان لها: إن زوجته وابنته، بالإضافة إلى أربعة من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحي تم إنقاذهم وهم بأمان.