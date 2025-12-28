ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة

البلاد (الرياض)

أطلقت وزارة الصحة جولات رقابية ميدانية تستهدف مراكز فحص العمالة الوافدة وعمالة الأغذية، ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية، وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية. أكدت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالإبلاغ عن الأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالإبلاغ عن الأمراض المعدية، وعدم إصدار أي شهادة صحية إلا بعد الكشف الطبي الفعلي، مع الالتزام بتوفير كوادر طبية مرخّصة، وأجهزة طبية صالحة وسارية، إضافةً إلى تجهيز المساحات؛ بما يتوافق مع الاشتراطات المعتمدة؛ وفق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

وأبانت أن الجولات الرقابية الميدانية، تستهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة الصحية المعمول بها، ومنها: نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وغيرها من الأنظمة الصحية ذات العلاقة. يذكر أن هذه الجولات تهدف إلى رفع مستوى الانضباط الصحي، وضمان سلامة الإجراءات، وجودة الخدمات المقدمة، مع التحقق من الالتزام بالأنظمة الصحية؛ مثل نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.