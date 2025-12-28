شملت 19 تجربة على متن محطة الفضاء الدولية.. «الفضاء السعودية» تكشف نتائج 11 ورقة بحثية

البلاد(الرياض)

كشفت وكالة الفضاء السعودية نتائج 11 ورقة بحثية؛ بينها تسع أوراق وطنية، وورقتان دوليتان، نتجت عن التجارب العلمية التي نُفذت ضمن المهمة السعودية التاريخية نحو الفضاء SSA‑HSF1 لعام 2023، التي شملت 19 تجربة رائدة على متن محطة الفضاء الدولية في مجالات الطب الحيوي، وصحة الإنسان والعلوم والتقنية.

وفّرت بيئة الجاذبية الصغرى مختبرًا متقدمًا أسهم في تسريع ظهور النتائج ورفع جودة الاكتشافات

وأكدت الوكالة أن الفرق العلمية تواصل تحليل بقية النتائج تمهيدًا لنشرها لاحقًا؛ حيث شكّلت المهمة محطة فارقة في مسيرة المملكة العلمية؛ إذ وفّرت بيئة الجاذبية الصغرى مختبرًا متقدمًا أسهم في تسريع ظهور النتائج ورفع جودة الاكتشافات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم البحث العلمي والابتكار وتوطين التقنيات المتقدمة.

وأثبتت تجربة الاستمطار في الجاذبية الصغرى في مسار العلوم والتقنية، كفاءة تفاعل بخار الماء مع يوديد الفضة، مقدمةً بيانات جديدة لتطوير تقنيات استمطار مستقبلية تدعم الأمن المائي، وقابلة للتطبيق على الأرض وفي المستعمرات الفضائية المستقبلية.

وفي مسار صحة الإنسان، أظهرت ست تجارب تأثير الرحلات الفضائية القصيرة على الدماغ، من خلال قياس الضغط داخل الجمجمة، ودراسة الإرواء الدماغي، ورصد تغيرات في التيلومير المرتبط بعمر الخلايا”.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد التميمي، أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو ريادة المملكة في أبحاث الفضاء، وتعكس التزامها بتطوير المعرفة العلمية وتعزيز الشراكات الدولية.