رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1447 هـ      28 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الصياهد)
وثّقت دارة الملك عبدالعزيز رواية تاريخية، تُبرز اهتمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بالإبل وعنايته بشؤونها، بالتزامن مع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة تحت شعار”عز لأهلها” بالصياهد الجنوبية. تتناول الرواية عرض إبل الملك المسماة بـ”ريمات”، حيث لاحظ نقص العناية والإشراف عليها، فاستفسر فيصل بن شبلان، الخبير بالإبل وسلالاتها، قائلاً:” البل وش تبي؟”، مشيرًا إلى حاجة الإبل إلى ثلاثة:”حادي” للحداء وتوجيهها، و”بادي” لتفقد أحوالها، وأفضل مرعى، و”منادي” لتنظيم السقيا وحركتها. عقب سماع الجواب، قال الملك عبدالعزيز:” ترى سلمتك الرعايا ريمات”، معززًا الإشراف على نخبة إبله وثقة بخبرة ابن شبلان، وصونًا لهذا الإرث العزيز.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

