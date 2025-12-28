حذر «الانتقالي» من خرق الاتفاقات المبرمة.. البرلمان اليمني يدعو للاستجابة لبيان المملكة

البلاد (عدن)

أكد مجلس النواب اليمني، أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد” تمرد على الدولة وخرق الاتفاقات والمرجعيات المتفق عليها”، مشدداً على ضرورة تعامل قيادة الانتقالي بإيجابية مع البيان الصادر عن السعودية، والدعوات التي صدرت عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني؛ لخفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة. ورحب البرلمان اليمني بالبيان السعودي، واعتبره موقفاً واضحاً لإعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه، من خلال عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، والخروج المنظم منها تحت إشراف تحالف دعم الشرعية. واستنكرت الهيئة التشريعية استخدام المجلس الانتقالي للقوة العسكرية للاستيلاء على المعسكرات والمدن بدلاً من توجيه هذه القوات لمواجهة جماعة الحوثيين، معتبرة أن الأحداث الأخيرة تمثل “تمرداً على الدولة، وتقويضاً لاتفاق الرياض”. ودعا مجلس النواب رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، إلى” تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن، وحقن دماء أبنائه وصون ممتلكاته”، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يسهم في زج البلاد في صراعات داخلية، لا يستفيد منها سوى الحوثيين. كما ثمن البرلمان الدعوات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مؤكداً دعمه الكامل لجهود التهدئة، ومتمنياً صدور موقف عاجل من المجلس الانتقالي خلال الساعات القادمة، يستجيب لدعوات الأشقاء، ويغلب المصلحة الوطنية لمصلحة اليمن وحضرموت والمهرة. وحذر مجلس النواب من أن استمرار تجاهل المبادرات السعودية والإقليمية من شأنه تعميق الأزمة وتهديد السلم الأهلي، مجدداً دعوته لتنفيذ اتفاق الرياض؛ نصاً وروحاً، باعتباره الإطار الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة، واستعادة الاستقرار في البلاد.