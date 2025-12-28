الإقتصاد

تكامل لوجستي مع القطاع الخاص

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1447 هـ      28 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الجبيل)
ناقش مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، الفرص المتاحة ومعالجة التحديات ذات الصلة، وتطوير الخدمات البحرية وتنمية القدرات الوطنية العاملة في القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات النمو والتوسع. ترأس الاجتماع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس المجلس الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم نمو القطاع بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كما دشّن الرميح منصة المجلس.

