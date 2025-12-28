تحديد ضوابط المصرح لهم لـ«مشاريع البنية التحتية»

البلاد (الرياض)

حدد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، التي تهدف إلى وضع القواعد العامة، التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، لمزاولة الأعمال المتعلقة بهذه المشاريع بالجودة والكفاءة ولرفع مستوى الامتثال والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية، وتحقيق المصلحة العامة. ألزمت الضوابط المرخص لهم بأخذ الموافقة من المركز قبل إسناد تنفيذ الأعمال إلى طرف آخر

وبينت الضوابط، المطروحة حالياً على منصة”استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، مسؤوليات وحقوق الجهات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية بالرياض ومنهم: الجهات المالكة، والجهات المشرفة، ومنفذو الأعمال، ومختبرات الجودة، والمكاتب الاستشارية العاملة بقطاع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة. ​ وأكدت الضوابط أنه يجب على المرخص لهم بممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية، أن يقدم المعلومات والتقارير الدورية بالشكل والطريقة، وفي الأوقات التي يحددها المركز، لقياس الأداء وضمان الامتثال، ولا يجوز للمصرح لهم إخفاء أي بيانات أو معلومات أو التأخر في تقديمها.كما شددت الضوابط على المرخص لهم ببذل العناية الكاملة للمحافظة على مشاريع البنية التحتية وأصولها، وعدم التعدي أو ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بالبنية التحتية بالمنطقة أثناء ممارسة الأعمال، أو بأي من حقوق أو مصالح الغير من المصرح لهم وسكان المنطقة.

