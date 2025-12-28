اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “2027 السعودية” تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة

البلاد (الرياض)
عقد مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “2027 السعودية”, اجتماعه الدوري في مدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات التنظيمية والفنية المتعلقة باستعدادات المملكة لاستضافة البطولة القارية، إلى جانب متابعة سير العمل في البرامج التنفيذية، وآخر مستجدات التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات ذات العلاقة.
واطّلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أحدث تطورات الجاهزية الخاصة بالملاعب والمنشآت الرياضية، وخطط التشغيل، والجوانب التنظيمية المصاحبة، بما يضمن تنفيذ مراحل الإعداد وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يتوافق مع المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.
وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة التي تستضيفها المملكة، وفي مقدمتها كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية، وكأس آسيا 2027 السعودية، والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة إضافة إلى كأس آسيا تحت (17) عامًا 2026 السعودية، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنظيم الأحداث الكبرى؛ بهدف تقديم تجربة تنظيمية وجماهيرية متكاملة تعكس قدرات المملكة وإمكاناتها التنظيمية.
من جانبه، أكد ياسر المسحل أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة لضمان تقديم نسخ مميزة واستثنائية من البطولات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الاستعدادات تمثل امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية القارية والدولية، بما يعزز حضورها ومكانتها على خارطة كرة القدم الآسيوية والعالمية.