القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض الزيّ التاريخي لزوّار معرض واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعرض القوات الخاصة للأمن والحماية لزوّار معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، (الزيّ التاريخي) لرجل الأمن، والبندقية التاريخية (البلجيك) التي تعود إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.
ويتعرّف زوّار المعرض على الزيّ التاريخي لرجال الأمن الذي يحمل رمزية مرحلة التأسيس وما صاحبها من بطولات، ويرتديه منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية في المواقع والأماكن التاريخية التي تشرف على حمايتها.
