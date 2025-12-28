الشطرنج السعودي يحقق قفزة نوعية خلال عام 2025

البلاد (الرياض)
شهد عام (2025) قفزة نوعية في مسيرة لعبة الشطرنج بالمملكة، بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها الاتحاد السعودي للشطرنج برئاسة محمد المسعودي، إذ حقق الاتحاد خطوات ملموسة على مختلف الأصعدة، سواء في توسيع قاعدة الممارسين لتشمل مختلف الفئات، أو على الصعيد الدولي من خلال حضور بارز ومؤثر على خارطة اللعبة إقليميًا وعالميًا.
وسجل عام (2025) حضورًا لافتًا للعبة الشطرنج في عدد من مناطق المملكة، إذ احتضنت (12) مدينة عشرات البطولات الرسمية التي نظمها الاتحاد، من بينها بطولات مصنفة، أسهمت في تحقيق زيادة قياسية في أعداد اللاعبين المسجلين، تجاوزت (5000) لاعب ولاعبة خلال العام.
وتمكن الاتحاد السعودي للشطرنج خلال العام ذاته من رفع عدد الرياضيين المسجلين في قاعدة البيانات الرسمية، عبر إطلاق برامج استقطاب نوعية وتفعيل نظام التصنيف الدولي؛ مما أسهم في تعزيز قاعدة اللاعبين وزيادة مشاركة الفئات العمرية الصغيرة والنساء.
وبلغ إجمالي عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين خلال عام (2025) نحو (4276) لاعبًا و (722) لاعبة، إضافة إلى (616) لاعبًا ولاعبة في الفئات السنية.
وانطلاقًا من سعيه لتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف مناطق المملكة، نظم الاتحاد السعودي للشطرنج (43) بطولة رسمية، شملت بطولات المملكة للفئات السنية والسيدات والرجال، إلى جانب بطولة الجامعات السعودية وغيرها من البطولات، التي أسهمت في رفع مستوى التنافس واكتشاف مواهب واعدة.
وانطلاقًا من سعيه لتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف مناطق المملكة، نظم الاتحاد السعودي للشطرنج (43) بطولة رسمية، شملت بطولات المملكة للفئات السنية والسيدات والرجال، إلى جانب بطولة الجامعات السعودية وغيرها من البطولات، التي أسهمت في رفع مستوى التنافس واكتشاف مواهب واعدة.
وتواصلت نجاحات الشطرنج السعودي خلال عام (2025)، بمشاركة لاعبين سعوديين في بطولات عربية وعالمية، من أبرزها بطولة أبوظبي الدولية للكبار والفئات السنية، وبطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف في قطر، حيث تحققت نتائج متقدمة وانعكست إيجابًا على التصنيف الدولي الصادر عن FIDE؛ مما عزز حضور المملكة في المحافل الدولية وأسهم في تحسين تصنيف اللاعبين.