البريكان أهلاوياً حتى 2029

عادل رشيد (الرياض)

علمت “البلاد” من مصادرها عن اتفاق المدير الرياضي للنادي الأهلي البرتغالي روي بيدري، مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الدولي فراس البريكان؛ وذلك على تجديد العقد إلى ما بعد كأس العالم للأندية 2029.

وأوضحت المصادر ذاتها بأنّ المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا؛ حيث تم الاتفاق على كامل التفاصيل، كما أنّ رغبة فراس البريكان في إكمال مسيرته داخل أروقة النادي الأهلي، هي من حسمت الاتفاق برغبة الطرفين، كما أن المطالبات الجماهيرية كان لها تأثير كبير؛ حيث ترى الجماهير أن اللاعب من أكثر اللاعبين انضباطاً واجتهاداً.



هذا وقد انضم فراس للقلعة الخضراء في 2023 ولمدة 5 مواسم قادماً من نادي الفتح، في صفقة كانت مفاجئة للوسط الرياضي< حيث استغل اللاعب بنداً في عقده بأنه يحق له فسخ العقد من طرف واحد، مع دفع الشرط الجزائي البالغ ٣٠ مليون ريال.

وفي هذا الموسم، وبعد قرابة السنتين، تقدم الفتح برفع قضية على البريكان بسبب ما تعتقد أنه تعاقد غير شرعي، بينما كسب البريكان قضيّتة في الدعوى المقدمة ضده من ناديه السابق؛ ليؤكد مركز التحكيم شرعية العقد وإلزام الفتح بدفع تكاليف التقاضي.

ويعتبر البريكان صاحب العمر 25 عامًا من النجوم البارزين في خارطة الكرة السعودية بمركز الهجوم السنوات الأخيرة؛ حيث أحرز في دوري روشن 52 هدفا، و 24 هدفا في جميع المسابقات.