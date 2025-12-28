الرياضة

أمم أفريقيا.. منتخب السودان يحيي آماله بنقاط غينيا الاستوائية

28 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

تفوق منتخب السودان على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

وكان منتخب السودان قد خسر من منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من البطولة.

ويتواجد منتخب السودان في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية إلى جانب منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

و يلتقي منتخب السودان نظيره بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات للبطولة.

