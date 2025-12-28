أمم أفريقيا.. منتخب السودان يحيي آماله بنقاط غينيا الاستوائية

البلاد (جدة)
تفوق منتخب السودان على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.
أحرز ساول كوكو هدف منتخب السودان عن طريق الخطأ في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليمنح صقور الجديان فرصة استعادة التوازن بعد الخسارة في الجولة الأولى.
وكان منتخب السودان قد خسر من منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من البطولة.
ويتواجد منتخب السودان في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية إلى جانب منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.
و يلتقي منتخب السودان نظيره بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات للبطولة.
المنتخب السوداني يفتتح التسجيل أمام غينيا الاستوائية! ⚽#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/BRPDfDCGWi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2025