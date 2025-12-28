أمم أفريقيا.. منتخب السودان يحيي آماله بنقاط غينيا الاستوائية

أحرز ساول كوكو هدف منتخب السودان عن طريق الخطأ في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليمنح صقور الجديان فرصة استعادة التوازن بعد الخسارة في الجولة الأولى.

وكان منتخب السودان قد خسر من منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من البطولة.