وسط تجارب فريدة تجمع العائلات والأطفال| “الحويّط” ينطلق من حيّ الظويهرة ليربط الجيل الجديد بقيم وتقاليد الدرعية

محمد الجليحي (الدرعية)

ضمن برامج موسم الدرعية 25/26، انطلق اليوم برنامج الحويّط في حيّ الظويهرةالتاريخي؛ أحد أبرز أحياء الدرعية التاريخية، حيث تميّز بطابعه الثقافي والتعليمي، وأدى دورًا مهمًا في تشكيل المشهد الحضري للدرعية منذ نشأتها.

يتميّز البرنامج الذي تفتح أبوابه يوميًّا، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، بتوعية الجيل الجديد بقِيم وتقاليد الدرعية الأصيلة، عبر مختلف التجارب الترفيهية والثقافية التي تعكس التراث الثقافي السعودي بطريقة تعليمية تفاعلية مبتكرة، تعزز التواصل بين النشءوذويهم من خلال أنشطة متنوعة في بيئة وأجواء من المرح والانتماء.

ويجسّد حيّ الظويهرة نموذجًا متكاملًا للتناغم بين التعليم والتواصل المجتمعي، حيث تعكس آثاره ومساجده وفي مقدمتها مسجد الظويهرة التاريخي، عمق تاريخه العريق ودوره في صون الموروث النجدي الأصيل، ليأتي البرنامج ويؤصّل هذا الإرث، مستلهمًا روح الحيّ الذي شكّل مساحة نابضة بالحياة، ومكانًا ارتبط بتعليم النشء وتنمية قدراتهم.

وفي إطار التجارب التفاعلية التي يقدمها الحويّط، يضم البرنامج خمس مناطق رئيسة، صُممت لتكون رحلة متكاملة تعكس مراحل الحياة في الدرعية، حيث تبدأ الرحلة من “واحة العائلة”؛ وهي مساحة مفتوحة للعب والاسترخاء،تليها منطقة “الموطن” التي تُعرِّف الأطفال بفنون اتخاذ القرار وبناء البيوت النجدية، وفي “الفيضة” يعيش الزوّار تجربة زراعية أصيلة تعكس روح الازدهار في الدرعية، من خلال زراعة الأرض والنخيل والتعرُّف على الحيوانات المحلية، أما منطقة “النهضة” فتجسّد حيوية الحياة اليومية والتجارة القديمة بأسلوب تفاعلي يمزج الخيال بالاكتشاف الثقافي، فيما تختتم الرحلة في “الحصن”؛ وهي متاهة تفاعلية تشجّع على العمل الجماعي وتنمية مهارات التفكير وحل المشكلات بروح ممتعة ومليئة بالتحدي.

إضافةً إلى ذلك، يقدم برنامج الحويّط فضاءً فريدًا يمزج بين اللعب التفاعلي والمغامرة والتقاليد الأصيلة، حيث صُمّمالمكان بعناصر معمارية مستوحاة من طابع الدرعية وهويتهاالعمرانية، مدعومًا بعروض صوتية وضوئية تُثري التجربة البصرية، وتفتح أمام الزوّار عالمًا من الاكتشاف والدهشة.

ويهدف برنامج الحويّط إلى تعزيز الوعي بالدرعية كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، وتحويل الإرث المحلي إلى تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، إلى جانب ترسيخ حضور حيّ الظويهرة التاريخي كأحد المعالم الحية التي تستعرض تاريخ الدرعية في إطار مستدام يجمع بين الثقافة والبيئة والمجتمع.

الجدير بالذكر أن موسم الدرعية 25/26 يأتي ضمن استراتيجية هيئة تطوير بوابة الدرعية، الرامية إلى إبراز الدرعية كوجهة ثقافية عالمية تحتضن تجارب متنوعة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاعي السياحة والثقافة، وتعزيز جودة الحياة، وجعل الدرعية القلب النابض للهوية السعودية ومصدر إلهام للأجيال القادمة.