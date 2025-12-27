سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في رسالة لـ” اليمنيين”: غلبوا صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد.. ولا حل لـ”القضية الجنوبية” إلا بالتوافق والحوار

البلاد (الرياض)

وجه سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، عدة رسائل مباشرة إلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه اليمن والقضية الجنوبية، داعياً إلى إنهاء فوري للتصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة.

ثوابت المملكة تجاه الجنوب

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية منذ البداية كـ “قضية سياسية عادلة” لا يمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص، ولا يمكن السماح بتوظيفها في صراعات تضر بمستقبلها. وأشار إلى أنه كان لتحرير المحافظات الجنوبية دور محوري في مسار استعادة الدولة عبر عمليتي “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.

الشراكة بدلاً من فرض الأمر الواقع

كما أكد سمو وزير الدفاع على أهمية المكتسبات السياسية التي تحققت للجنوبيين، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح باب الحوار السلمي بعيداً عن القوة، وأتاح حضوراً فاعلاً للجنوبيين في مؤسسات الدولة، مرسخاً مبدأ الشراكة كبديل للإقصاء، أو فرض الأمر الواقع.

تحذير من “شق الصف”

وعبّر الأمير خالد بن سلمان عن أسفه إزاء الأحداث التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة منذ بداية ديسمبر 2025، واصفاً إياها بأنها تؤدي إلى“شق الصف في مواجهة العدو”، وإهدار التضحيات الجسيمة، التي قدمها أبناء المملكة والتحالف واليمن، محذراً من أن هذه “المغامرة” لا تخدم إلا عدو الجميع، وتضر بجوهر القضية الجنوبية.

ضروروة الانسحاب

كما وجه الأمير خالد بن سلمان دعوة مباشرة للمجلس الانتقالي بضرورة تغليب صوت العقل والحكمة في هذه المرحلة الحساسة عبر التجاوب مع الجهود السعودية الإماراتية المشتركة لإنهاء التصعيد، وخروج القوات التابعة للمجلس من المعسكرات في حضرموت والمهرة،و تسليم تلك المواقع لقوات “درع الوطن” والسلطة المحلية لضمان السلم المجتمعي.

القضية الجنوبية في الحل الشامل

واختتم سمو وزير الدفاع رسائله بالتأكيد على أن القضية الجنوبية ستظل “حاضرة ولن تُهمش” في أي حل سياسي شامل، مشدداً على أن الحل النهائي يجب أن يرتكز على التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة، بعيداً عن أي محاولات لجر المناطق الآمنة إلى صراعات لا طائل منها.

قيادة التحالف تحذر

بالتزامن مع تصريحات سمو وزير الدفاع، أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً على لسان المتحدث الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أكد المالكي فيه، أن التحالف استجاب لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي؛ لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت من “انتهاكات العناصر المسلحة التابعة للانتقالي”.

وشدد التحالف على أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد “سيتم التعامل المباشر معها في حينه”؛ لحماية الأرواح وإنجاح الوساطة السعودية الإماراتية.