ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025

محمد الجليحي (الرياض)

نظم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض حفلاته السباقية رقم (51-52-53) مهرجان كؤوس الملوك والامراء لعام 2025 التي شهدت منافسات قوية وحاسمة بتواجد نخبة الخيل في الميدان السعودي .

وبدات الأمسية بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، للفئة الثانية – محلي، ومسافته 1600 متر، والمخصص لأعمار الثلاث سنوات، وجائزته المالية ( 700 ) ألف ريال، وحقق المركز الأول، الجواد، مايكل سكوفيلد لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، إذ تسلم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الكأس من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وفي الشوط المخصص على كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي) ومسافته 1800 متر، وجائزته المالية ( 500 ) ألف ريال، نالت الفرس، فالة خير ، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المركز الأول.

وفي كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي) على مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 700 ألف ريال، نالت الفرس أميرة الزمان، المركز الأول، حيث تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز “مالك الفرس”، الكأس من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز.

وفي ختام كؤوس يوم الجمعة، أقيم السباق على كأس الملك عبدالله (فئة أولى – محلي) لأعمار السنتين على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية ( 800 ) ألف ريال، وسلم سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الكأس لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مالك الجواد، ذياف، الذي فاز بالمركز الأول.

أما الشوط السابع، فقد خُصص لـكأس الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله -، وتمكن الجواد (تلفت) من انتزاع الفوز لصالح الأستاذ عبدالهادي الشافي، وقام صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بتسليم الكأس لطاقم الإسطبل الفائز.

وتواصلت المنافسات في الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله -، حيث حقق الجواد (بدر السماوي) الفوز للمالك عبدالاله الموسى، وسلّم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز إلى المالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى.

وفي الشوط التاسع، على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله -، تُوّج الجواد (ستار أوف وندر) ، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بتسليم الكأس إلى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

واختُتمت الكؤوس الملكية بالشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – حيث أحرز الجواد (هقيت) الفوز لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -، واستلم الكأس صاحب السمو الملكي متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز. من يد صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز.