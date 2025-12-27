ختام تنافسي مميز لبطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو بالطائف

متابعة (محمد الجليحي)

اختُتمت بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لدرجة الشباب والدرجة الأولى، التي انطلقت يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، في مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، وسط أجواء تنافسية عكست التطور اللافت للعبة ومستقبلها الواعد،

وشهدت البطولة مشاركة 488 لاعبًا يمثلون 48 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، حيث شرف منافسات اليوم الأخير مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف أ. عبدالله الزايدي،

وفي ختام البطولة، توّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المهندس عبدالله أحمد عيد الحربي الأبطال الفائزين، بحضور بحضور عضو مجلس الإدارة أ. ميثاق عنبر، والمدير التنفيذي أ. محمد كشكش، ورئيس اللجان الفنية والإدارية أ. عبدالله العسيري، بعد منافسات قوية أسفرت في فئة الشباب عن تحقيق فريق الشباب المركز الأول ب 491 نقطة، وحل الهلال ثانيًا بـ 417 نقطة، وجاء أبها في بالمركز الثالث بـ 288 نقطة، والحريق رابعًا بـ 223 نقطة.

أما منافسات الدرجة الأولى، فقد واصل فريق الشباب حضوره المميز محققًا المركز الأول ب 513 نقطة، وجاء القادسية ثانيًا بـ 462 نقطة، وأبها ثالثًا بـ 364 نقطة، فيما جاء الحريق في المركز الرابع بـ 129 نقطة،

ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للتايكوندو الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقلها، ورفع مستوى التنافس الفني، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي