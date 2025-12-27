جمعية” دعم ” تكرّم وقف صيتة بنت عبدالعزيز وتوقّع اتفاقية لدعم مشاريعها لعام 2026

البلاد (جدة)

احتفاءً بالشراكات التنموية الداعمة للعمل الاجتماعي، وتقديرًا للأثر المستدام في تمكين الأسر، كرّمت جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن وقف صيتة بنت عبدالعزيز؛ تقديرًا لدعم الوقف للجمعية منذ تأسيسها، وذلك خلال الحفل السنوي للجمعية الذي أُقيم يوم الأربعاء الماضي بمدينة جدة.

حضر الحفل صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، عضو مجلس النظارة بوقف صيتة بنت عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف صيتة بنت عبدالعزيز.

كما شرّف الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عضو المجلس الاستشاري بوقف صيتة بنت عبدالعزيز، إلى جانب عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وقيادات العمل الاجتماعي.

وشهد الحفل توقيع اتفاقية لدعم مشاريع الجمعية لعام 2026م، واستعراض منجزات الجمعية وبرامجها، وتسليط الضوء على مسيرة الشراكة مع وقف صيتة بنت عبدالعزيز، وأثر الشراكة الإيجابي في تعزيز جهود الجمعية وتمكين الأسر المستفيدة، وفتح آفاق جديدة من الاستقرار والاعتماد على الذات، من خلال برامج نوعية أسهمت في خدمة الأسر المستفيدة.

وألقت صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير كلمةً نيابةً عن الوقف، عبّرت فيها عن اعتزاز وقف صيتة بنت عبدالعزيز بهذه الشراكة، مؤكدةً أن أعمال جمعية دعم خلال العام الماضي لم تكن مجرد مشاريع خيرية، بل مسارات حياة حقيقية، أعادت الطمأنينة لأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مستفيد، وأسهمت في تحقيق الاستقرار الأسري، وإعادة كرامة السكن، وفتح أبواب الاعتماد على الذات للنساء والأسر المستفيدة.

وأشارت سموها إلى أن هذا النهج يجسّد رؤية صيتة بنت عبدالعزيز – رحمها الله – القائمة على العطاء المستدام وصناعة الأثر الحقيقي في حياة الإنسان، مؤكدةً أن الشراكات المهنية الصادقة بين الأوقاف والجهات الميدانية قادرة على تحقيق أثر اجتماعي مضاعف.

كما أكدت سموها أن هذا التكريم يُعد تكريمًا للعمل المشترك، وتجسيدًا لرؤية موحّدة ورسالة متقاربة تجمع وقف صيتة بنت عبدالعزيز وجمعية دعم في خدمة الإنسان والمجتمع، سائلةً الله أن يتغمد صيتة بنت عبدالعزيز بواسع رحمته، وأن يبارك في جهود جمعية دعم وشراكاتها التنموية.

من جهته، أوضح الأمين العام لوقف صيتة بنت عبدالعزيز الأستاذ خالد محمد زهران أن هذه الشراكة تأتي ضمن التزام الوقف بدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، وتعزيز التعاون مع الجهات العاملة في تمكين الأسر وخدمة المجتمع.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لمسيرة من التعاون البنّاء بين وقف صيتة بنت عبدالعزيز وجمعية دعم، وتأكيدًا على استمرار هذه الشراكة من خلال توقيع اتفاقية لدعم مشاريع الجمعية لعام 2026م، بما يسهم في تعزيز استدامة البرامج الاجتماعية وتحقيق أثر أعمق للفئات المستفيدة