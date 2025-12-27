ثلاث تجارب فنية تتقاطع في صدى الوادي مع دحوم الطلاسي وثامر التركي وسلطان خليفة

محمد الجليحي (الدرعية)

تحوّل وادي صفار مساء اليوم لمساحة موسيقية مفتوحة، مع أمسية غنائية أحياها الفنانون دحوم الطلاسي وثامر التركي وسلطان خليفة، ضمن برنامج “صدى الوادي” في موسم الدرعية 25/26، حيث تداخلت الأصوات مع سكون الطبيعة، وامتد الإيقاع في فضاء الوادي الذي شكّل عبر التاريخ أحد روافد الحياة والاستقرار في محيط الدرعية.

وقدّم الفنانون الثلاثة عروضًا غنائية متتابعة عكست تنوّع التجارب والأساليب، وتفاعل معها الجمهور بحيوية لافتة، في أمسية اتسمت بالحضور المباشر والأداء الحي، وسط مشهد طبيعي أضفى على الحفل بعدًا مختلفًا، جعل الموسيقى جزءًا من المكان الذي ينبض بالثقافة والتاريخ.

وجاءت الأمسية امتدادًا لنهج برنامج “صدى الوادي” في تقديم تجارب موسيقية غير تقليدية، تستثمر خصوصية المواقع الطبيعية والتاريخية، وتمنح الفنانين مساحة أوسع للتواصل مع الجمهور، ضمن رؤية فنية تحتفي بالتنوّع والتجديد.

وأبرز مسرح “صدى الوادي” خلال الحفل قدرته على خلق علاقة متوازنة بين الصوت والمكان، حيث أسهم انفتاح الوادي واتساعه في تعزيز الإحساس بالمشهد، وتحويل الأمسية إلى تجربة سمعية وبصرية متكاملة، يمتزج فيها الفن والطبيعة بصورة واحدة.

ويواصل موسم الدرعية 25/26 ترسيخ حضوره بوصفه منصة ثقافية وترفيهية متجددة، من خلال برامج تحتفي بالموسيقى والفنون في سياقات مكانية ذات قيمة تاريخية، بما يعكس مكانة الدرعية كوجهة عالمية تجمع بين عمق التاريخ وحداثة التجربة، في انسجام كامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.