باكستان تعرب عن دعمها لجهود المملكة لضمان السلام والاستقرار في اليمن

أعربت جمهورية باكستان الإسلامية عن دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لضمان السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، مشيدة في هذا الصدد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم:” إن باكستان تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في اليمن، متمنية أن يتجنّب أصحاب المصلحة اليمنيون أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع”.
ودعت باكستان جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وتفاوضي على أساس المعايير المتفق عليها، معبّرة عن أملها في أن تسفر الجهود الدبلوماسية الجارية عن خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام الدائم في البلاد، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
