النصر يعبر الأخدود بثلاثية ويعزز صدارته لـ” روشن”

البلاد (جدة)
قاد النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق فوز سهل على ضيفه فريق الأخدود بثلاثية نظيفة، ليحافظ على صدارة «دوري روشن» في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
شهد اللقاء تألق كريستيانو رونالدو؛ حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 31، بعد عرضية رائعة من عبدالإله العمري، حولها رونالدو إلى شباك الأخدود بكل سهولة.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المبدد للشوط الأول من مباراة النصر ضد الأخدود، أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بعد لمسة سحرية؛ حيث حول عرضية الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إلى شباك الأخدود بكعب القدم، ليواصل نثر سحره في دوري روشن؛ ليعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفًا، ليتفوق على زميله جواو فيليكس، صاحب الـ11 هدفًا.
وفي الدقيقة 90 +4 أحرز جواو فيليكس الهدف الثالث للنصر، بعد تمريرة رائعة من نواف بوشل أسكنها فيليكس شباك الأخدود بمهارة رائعة.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة 30 في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد مرور 10 جولات، ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه الهلال (الوصيف) إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#كريستيانو_رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 31.#النصر 1 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/rt0rIacnLn#صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الأخدود | #النصر_الأخدود@SPL| @AlNassrFC | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 27, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 45+2.#النصر 2 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/E0b0h64BQn #صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الأخدود | #النصر_الأخدود@SPL| @AlNassrFC | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 27, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#جواو_فيليكس يسجل ثالث أهداف النصر في الدقيقة 90+3.#النصر 3 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/cBolxP1SQO #صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_الأخدود | #النصر_الأخدود@SPL| @AlNassrFC | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 27, 2025