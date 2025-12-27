التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القادسية وضمك

البلاد (جدة)
تعادل فريق القادسية، على أرضه ووسط جماهيره، مع ضيفه فريق ضمك، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري روشن.
ودشن المدرب الأيرلندي المخضرم بريندان رودجرز مشواره مع القادسية بتعادل مخيب مع ضمك، الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد على الخيبري في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
سجل فالنتين فادا هدف ضمك في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعادل المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي النتيجة للقادسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 18 في المركز الخامس، فيما حل ضمك في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
فادا يفتتح التسجيل لضمك مبكرًا في شباك القادسية
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 27, 2025
ريتيقي يسجّل هدف التعادل للقادسية قبل نهاية الشوط الأول
