التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القادسية وضمك

8 / رجب / 1447 هـ      27 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

تعادل فريق القادسية، على أرضه ووسط جماهيره، مع ضيفه فريق ضمك، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم  السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري روشن.

ودشن المدرب الأيرلندي المخضرم بريندان رودجرز مشواره مع القادسية بتعادل مخيب مع ضمك، الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد على الخيبري في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

سجل فالنتين فادا هدف ضمك في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعادل المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي النتيجة للقادسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 18 في المركز الخامس، فيما حل ضمك في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

   

