الاتحاد يتغلب على الشباب بثنائية في” روشن”

البلاد (جدة)
حسم فريق الاتحاد مواجهته أمام ضيفه الشباب بالفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من «دوري روشن».
سجل أحمد الغامدي الهدف الأول لمصلحة الاتحاد بعد عرضية رائعة من روجر فيرنانديز، حولها الغامدي ببراعة إلى شباك مارسيلو جروهي حارس الشباب.
وتألق جروهي بعد الهدف؛ حيث أبعد تسديدة قوية من كريم بنزيما من داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على فارق الهدف، وسط محاولات من هجوم الاتحاد لتعزيز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.
ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول لاعبو العميد تعزيز النتيجة، ولكن تألق جروهي حال دون ذلك.
وأنهى الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب نادي الاتحاد المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 86؛ حيث حول عرضية من الناحية اليمنى عن طريق مهند الشنقيطي، إلى شباك جروهي بطريقة رائعة، ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 17 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
